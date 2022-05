Hörgeräte Kersten ist umgezogen

Für die Lütjenburger Filiale startete der April aufregend: Ein Umzug stand an. Seit Montag, 4. April, ist Hörgeräte Kersten nun in der Niederstraße 8 zu finden und nicht mehr am Markt. Die Neueröffnung wurde mit Kundschaft und Geschäftspartnern und -partnerinnen gebührend gefeiert. Das lichtdurchflutete Geschäft empfängt die Kunden und Kundinnen mit einer angenehmen Atmosphäre und bietet durch die zwei Anpassungsräume genug Platz, um in Ruhe eine individuelle Lösung zu finden. „Ich freue mich besonders, dass wir uns vergrößern konnten und vor allem nun ebenerdig erreichbar sind“, schwärmt Anja Kersten, die mit Ivonne Schlage in der Lütjenburger Filiale stets mit einem Lächeln und kompetent für ihre Kunden und Kundinnen da ist. Seit acht Jahren gibt es Hörgeräte Kersten nun in Lütjenburg. „Wir freuen uns auf Ihren Besuch in den neuen Räumlichkeiten, um Ihr Hörsystem anzupassen oder Sie individuell zu beraten.“

Hörgeräte Kersten

Niederstraße 8, Lütjenburg

Tel. 04381/4040984

www.hoergeraete-kersten.de