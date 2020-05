Zum Angebot der ganzheitlich ausgerichteten Praxis gehören neben der Krankengymnastik am Gerät unter anderem die Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage nach Bobath, die manuelle Therapie und die Kiefergelenksbehandlung ( CMD). Eine Kinderphysiotherapeutin bietet Kindern ab dem Säuglingsalter und Jugendlichen unter anderem Krankengymnastik auf neurologischer Basis an. 18 Therapeuten verschiedener Fachdisziplinen arbeiten im Team eng zusammen, um eine optimale Umsetzung der individuellen Therapieziele zu gewährleisten.

Nach der Corona-Pandemie bietet Holstein Reha wieder seine medizinische Trainingstherapie an – für Selbstzahler und auf Rezept. Aufgrund der aktuellen Situation sei das derzeit nicht möglich. „Die Trainingstherapie ist ein medizinisches Gerätetraining unter Anleitung von Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten – das macht auch den Qualitätsunterschied zum Fitnessstudio aus“, erklärt Schwan. „Wir bieten die Trainingstherapie besonders nach Abschluss der Krankengymnastik an, um die Probleme der Patienten langfristig in den Griff zu bekommen und den Trainingserfolg zu erhalten.“

Holstein Reha GbR

Prinz-Heinrich-Straße 20,

24106 Kiel

Tel. 0431/8882823

www.holstein-reha.de