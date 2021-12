Immer auf der Suche nach den Ursachen

Viele Jahre hat er als Therapeut und Trainer im Fitnessstudio, in Praxen und im Spitzensport gearbeitet. Nun eröffnet er am 3. Januar seine neue Praxis für Physiotherapie in Kiel-Suchsdorf. Zu seinen Leistungen zählt unter anderem Krankengymnastik, manuelle Therapie, klassische Massage, aber auch Wärme- und Fango-Elektrotherapie. Neben der Physiotherapie praktiziert Michael Thormann auch als sektoraler Heilpraktiker und betreut seine Kundschaft als Personal Trainer oder Ernährungsberater.

Physiotherapie Michael Thormann

Steekberg 7, Kiel

Tel. 04351/4861085

www.gt-thormann.de