Immobilien verkaufen in Corona-Zeiten?

Zu groß ist andernfalls die Gefahr, in einem oder zwei Jahren deutlich tiefer in die Tasche greifen zu müssen. Besitzer oder Besitzerinnen von Häusern oder Wohnungen, die über einen Verkauf nachdenken, sollten ebenfalls aktiv werden. Hier gilt es, durch eine qualifizierte Immobilienbewertung rasch festzustellen, welcher Preis sich bei einer Veräußerung aktuell erzielen lässt. Denn neben allen Chancen auf weiter steigende Preise besteht in manchen Gegenden auch ein gewisses Risiko für Korrekturen der enorm angestiegenen Immobilienpreise. So wird von einigen Experten bereits auf die Gefahr verwiesen, dass der Immobilienmarkt in Kiel und Umland möglicherweise in die Überhitzung steuern könnte – mit allen negativen Konsequenzen. Das Team von Karl-Heinz Pohl Immobilien berät hier gerne bei allen wichtigen Fragen. Auch wenn es um den Erwerb und Verkauf von Liegenschaften in der Kieler Förde oder um eine Immobilienbewertung und Ermittlung aktueller Preise geht, sind die Immobilienexperten die richtigen Ansprechpartner.

