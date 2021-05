Immobilienverkauf in Coronazeiten – aber sicher

„Viele verkaufsbereite Eigentümer schieben ihre Verkaufsabsichten vor sich her", erklärt Focus-Top-Immobilienmakler Oliver Langner. „Dabei denken sie oft, dass zum jetzigen Zeitpunkt kein guter Erlös erzielt werden könne oder sie zu viele Kontakte in ihrem privaten Umfeld zulassen müssen. Das geht auch anders", versichert Oliver Langner. Denn mit kontaktfreien 3D-Immobilienbesichtigungen und einem umfassenden Hygienemanagement sind sämtliche Verkaufsabläufe bei Langner & Burmeister Immobilien auf ein Minimum an Kontakt reduziert – oder finden überwiegend in den coronasicheren Räumlichkeiten in Plön und Kiel statt. Darüber hinaus sorgen Austauschmöglichkeiten mittels Video und Services wie die kostenlose Online-Erstbewertung für weitere Sicherheit. Doch der „Höhenflug" zugunsten von Immobilienverkäufern scheint nicht mehr lange anzuhalten. Der Grund heißt ebenfalls Corona. „Es wird erwartet, dass der regionale Immobilienmarkt in den nächsten Monaten von Verkaufsobjekten regelrecht überschwemmt wird", so L&B-Mitinhaber Lasse Burmeister. „Ehetrennungen sowie Arbeitsplatzverluste werden vermutlich viele Eigentümer zum Verkaufen zwingen. Die Folge würde dann ein schnell erreichtes Überangebot an Immobilien auf dem Markt mit fallenden Verkaufspreisen bedeuten. Es ist also wichtig, nicht zu lange zu zögern. Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch bei uns – wir zeigen Ihnen dabei, was Ihre Immobilie zur Zeit wert ist."

