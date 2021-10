Japanische Badkultur erleben

In Japan ist die Gesunderhaltung und die Steigerung des Wohlbefindens durch Hygiene und Sauberkeit Standard und ein wesentliches Kulturmerkmal – dazu gehört auch die Reinigung mit warmem Wasser statt Toilettenpapier. Die angenehme Reinigung mit dem WASHLET, dem WC mit Bidet-Funktion, sorge für ein besonderes Frischegefühl und für mehr Wohlbefinden und Gesundheit im Alltag, sagt Christian Sievers, Geschäftsführer der K.-O. Sievers GmbH. Er erzählt: „Lebensverändernd – so beschreiben Menschen ihre Erfahrung, nachdem sie ein WASHLET zum ersten Mal genutzt haben.“ Daher war die Entscheidung gefallen, das WASHLET auch in einem Testraum der eigenen Ausstellung zu installieren, um Kunden die Möglichkeit zu bieten, sich selbst von den Funktionen zu überzeugen. Badexpertin Sandra Utesch ist sich sicher: „Wer es einmal benutzt hat, der möchte es einfach nicht mehr missen.“ Die Vorträge über japanisches Lebensgefühl und Badkultur finden um 11, 13 und 15 Uhr statt. Während der gesamten Öffnungszeiten stehen die Experten für eine unverbindliche Beratung zum WASHLET und zu weiteren Themen in Sachen Bad und Energiesysteme zur Verfügung. Eine Anmeldung zu den Vorträgen ist telefonisch oder im Internet möglich.

