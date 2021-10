Jetzt Geburtstagsangebot sichern

Eine Gleitsichtbrille inklusive Fassung mit zwei Marken-Kunststoffgläsern – super entspiegelt und gehärtet – gibt es für 99 Euro. Außerdem: Beim Kauf einer Einstärkenbrille muss lediglich die Fassung bezahlt werden – zwei Kunststoffgläser

super entspiegelt und gehärtet (+/-6dpt/2cyl.) gibt es gratis dazu. Diese Angebote sind gültig bis zum 12. November. Seit 22 Jahren verhelfen die Gleitsichtexperten um Augenoptikermeister Heiko Loch ihren Kunden zu bestem Durchblick. Kompetente Fachberatung, Qualitätsgläser, die in der hauseigenen Werkstatt geschliffen werden, und immer wieder neue, attraktive Angebote – das ist es, was die Kunden und Kundinnen an dem Kieler Meisterbetrieb so schätzen. „Alles

wird teurer, nur wir nicht. Preissteigerung: Nicht mit uns!”, versichert der Inhaber. Einfach Termin vereinbaren.

Loch Optik

Ringstraße 46, Kiel

Tel. 0431/6794111

www.loch-optik.de

Mo-Fr von 10 bis 18 Uhr