Jubiläumswoche mit vielen Rabatt-Aktionen

„Wir leisten uns den Luxus, mit vielen interessanten, noch nicht so bekannten europäischen Labels zusammenzuarbeiten, die zunehmend auch zertifiziert nachhaltig produziert sind. Dabei achten wir stets auf die Textillieferkette, denn es liegt uns am Herzen, dass unsere Umwelt, die Lebewesen und die Menschen respektvoll behandelt werden“, so Simone Delz. „Mit unserer Mode kann jede Frau in jedem Alter ihren Selbstausdruck begleiten und unterstützen – das macht unsere Einzigartigkeit aus.“ Zum 20-jährigen Jubiläum hat sich das Team von JoJo Mode für seine Kunden und Kundinnen etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Als Dankeschön für die Treue gibt es bis zum 30. Juni schöne Einzelteile für nur 20 Euro und wöchentlich wechselnde Warengruppen, die um 20 Prozent reduziert sind. „An dieser Stelle möchte ich mich einmal ganz besonders bei meinem großartigen Team für die tolle Unterstützung in all den Jahren bedanken. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Ein herzliches Dankeschön auch meinem Vermieter.“

JoJo Mode Kiel

Holtenauer Straße 55, Kiel

Tel. 0431/555162

www.jojo-mode.de