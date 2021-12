Kieler Pflegeengel eröffnen zweiten Standort

„Nur gut ein Jahr nach der Eröffnung des ersten Stützpunktes in Melsdorf haben wir damit den zweiten Standort der Pflegeengel eröffnet“, freut sich Geschäftsführer Gunnar Stührk. „Das ist bemerkenswert.“ Die Räumlichkeiten am Ankerplatz, eine ehemalige Apotheke, wurden seit März kernsaniert. Sämtliche Sanitäranlagen, elektrische Leitungssysteme, Böden und Decken wurden erneuert. „Insgesamt haben wir 19 Kilometer Strom- und Netzwerkkabel verlegen lassen, um den neuen Arbeitsplatz der Pflegeengel zu digitalisieren“, sagt der Geschäftsführer. Daneben wurde der ehemalige Eingangsbereich unterteilt, sodass neben dem komfortablen Empfangsbereich ein moderner, voll digital ausgestatteter Schulungs- und Veranstaltungsraum für bis zu 20 Personen entstand. „Ich freue mich besonders, dass sich nach Melsdorf auch hier in Schilksee so ein tolles Team gebildet hat“, sagt Gunnar Stührk. Bei den knapp 30 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der GmbH sind alle Qualifikationen vertreten, und der Anteil an Pflegefachkräften ist hoch. Wie viele Stellenausschreibungen hierzu nötig waren? „Nicht eine einzige“, sagt der Geschäftsführer, und führt weiter aus: „Engel kommen halt nicht, wenn man sie ruft, sie sind einfach da, wenn man sie braucht.“

Kieler Pflegeengel GmbH

Ambulante Pflege & Palliativversorgung Melsdorf

Dorfplatz 2, Melsdorf

Tel. 04340/4997975

Ambulante Pflege & Palliativversorgung Schilksee

Ankerplatz 10, Schilksee

Tel. 0431/88868844

www.kieler-pflegeengel.de