Kieler Pflegeengel unterstützen Kieler Künstlerin

Seit dem 1. März stellt Monika Balscheit ihre Gemälde in den Räumlichkeiten der Kieler Pflegeengel im Gesundheitszentrum am Ankerplatz aus. Zum ihren Werken gehören neben Landschafts-, Tier-, Blumen- und Fantasiegemälden auch Akt- und Portraitmalereien in Öl-, Pastell- und Aquarelltechnik.