Das Optiker-Team weiß aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung, was zum jeweiligen Typ Mensch passt und berät gern bei der Auswahl der richtigen Brille. Mit den neuesten Messtechniken ermitteln die Augenoptiker die aktuelle Sehstärke und fertigen die Brillen vor Ort in der eigenen Werkstatt passgenau an. Die neuesten Brillenmodelle und Trends gibt es bei Instagram und Facebook von Schtony.

Schtony Optik

Anzeige

Holstenstraße 51-53, Kiel

Weitere KN+ Artikel

Tel. 0431/23969712

www.schtony.de