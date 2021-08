Küche & Co hilft den Flutopfern

Pro verkaufte Küche spendet Küche & Co Kiel deshalb bis zum 30. September 2021 50 Euro an die Hochwasser-Hilfe. Die Initiative von Küche & Co ist ein eigenes Projekt innerhalb der Aktion Deutschland Hilft. „Gemeinsam helfen wir Menschen, die in den Fluten alles verloren haben“, so die Inhaber Stefan Schmidt und Ralf Janoska. Am Herzen liegt den beiden auch die Einrichtung von Küchen. Daher gilt: einfach vorbeikommen und

sich beraten lassen. Küche & Co Kiel freut sich, gemeinsam Gutes zu tun.

Küche & Co Kiel

Sophienblatt 88 – 90, Kiel

Tel. 0431/26098660

kiel-sued@kueche-co.de

www.kueche-co.de/kiel