Küche kaufen und Gutes tun

Von jedem Küchenkauf aus Flintbek spendet das Küchenstudio 80 Euro für dessen Erhalt, denn das Freibad finanziert sich ausschließlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es uns ein besonderes Anliegen zu helfen“, so Stefan Schmidt und Ralf Janoska, die beiden Inhaber von Küche & Co Kiel. „Das Geld werden wir in diesem Jahr für die aktuell geplante Solarthermie verwenden“, betont Axel Boyens, 2. Vorsitzender des Fördervereins Freibad Flintbek e.V. „Diese dient der Wassererwärmung und ermöglicht damit eine längere Badesaison, zur Freude unserer Besucher. Wir freuen uns riesig über die 1000 Euro und möchten uns ganz herzlich für die jahrelange Unterstützung von Küche & Co und allen Käufern aus Flintbek bedanken.“

Seit knapp elf Jahren beweisen die beiden Küchenprofis, dass Individualität nicht teuer sein muss. Mit viel Empathie für ihre Kunden und einem top Preis-Leistungsverhältnis findet bei Küche & Co jeder seine Traumküche.

Küche & Co Kiel

Sophienblatt 88-90

Tel. 0431/26098660

www.kueche-co.de/kiel