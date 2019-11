Unter anderen aufgrund der Mitarbeiterqualifikation, der Prozessqualität und dem hervorragenden Service erhält Langner & Burmeister die höchste Note von 5 Sternen und belegt Platz 1 in Kiel und Schleswig-Holstein. „Insgesamt fand einen Leistungsvergleich von 1.489 Maklerunternehmen in 100 Städten bundesweit statt“, erklärt Lasse Burmeister. „Für uns ist diese Auszeichnung des Magazins CAPITAL nach der bereits erfolgten Auszeichnung vom FOCUS eine weitere Bestätigung, die unser gesamtes Team anspornt. Wir haben das Unternehmen 2011 zu zweit, mit viel Enthusiasmus, neuen Ideen und dem Anspruch die Qualität der Maklerbranche auf ein neues Niveau zu bringen gegründet“, erinnert sich Oliver Langner. „Dass wir heute mit einem Team von 13 Personen zu einem der größten und beliebtesten Maklerbüros in Schleswig-Holstein angewachsen sind, ist sowohl unseren treuen Kunden als auch der qualitativ hochwertigen Arbeit unserer Mitarbeiter zu verdanken“, ergänzt Lasse Burmeister. Das Erfolgsrezept, glauben Oliver Langner und Lasse Burmeister, zu kennen: „Sich wirklich Zeit zu nehmen für die Eigentümer und die Interessenten und dabei immer ehrlich und offen miteinander umzugehen findet großen Anklang“, sind sich beide sicher.

Langner & Burmeister Immobilien

Teplitzer Allee 8, Kiel

Tel. 0431/69105400

www.langner-burmeister.de