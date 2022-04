Leder-Trends „Made in Germany“

Da passt es doch gut, dass sich die neue Ledermode aus dem Hause Wendt für „Sie und Ihn“ so vielfältig darstellt. „Die Mode ist schnörkellos, farblich klar strukturiert und mit einem lässigen, legeren Touch“, schwärmt Kürschnermeister Hans- Jürgen Wendt. Ab sofort kann die neue Kollektion in den großzügigen Ausstellungsräumen im LBU Business Park in Kiel-Wittland in Augenschein genommen werden. „Probieren Sie nach Herzenslust! Individuelle Wünsche werden wir gerne und natürlich ohne Aufpreis erfüllen“, verspricht sein Kollege Cay-Peter Lindenberg. Die Wendt-Pelze German Fur Design GmbH ist als internationaler Großhandel für Leder- und Lammfellkollektion erfolgreich auf Messen vertreten. Aber auch viele Privatkunden aus Kiel und Umgebung nutzen die Vorteile des Großhandels. Die Auswahl ist riesig und vielseitig. „Sie haben die Möglichkeit, mit über 30 verschiedenen Modellen und über zehn unterschiedlichen Farben ganz persönliche Akzente zu setzen“, so Kürschner Lindenberg. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, andere Beratungszeiten können telefonisch vereinbart werden. Auch die „Inzahlungnahme“ aus der Mode gekommener Pelze, Lammfell- und Lederteile ist bei Wendt möglich. Wer also noch so ein „Schätzchen“ im Schrank hat, kann dieses am besten gleich mitbringen. „Wir freuen uns auf Ihren Besuch oder Ihren Anruf“, sagen die beiden Kürschner Cay- Peter Lindenberg und Hans-Jürgen Wendt.

Wendt-Pelze

German Fur Design GmbH

Sirius Business Park

Wittland 2-4, Kiel

Tel. 0431/79963918

www.wendt-pelze.de