Leuchter-Erlös für Beppolino

So haben sich die Familie Norkeweit und die Mitarbeiter zum Beispiel viele Jahre lang mit Spenden und Firmenläufen für die Aktion „ Mach Mittag“ engagiert. Diesmal waren die kleinen Akrobaten und Zauberkünstler vom Awo-Kinder- und Jugendzirkus Beppolino dran

: Ihnen überbrachten Björn und Sigrid Norkeweit vor wenigen Tagen eine Sammelbox mit 1662,30 Euro. Anlässlich des 30. Firmengeburtstages konnten die Kunden von „Licht.Norkeweit“ handsignierte Luna-Kerzenhalter des italienischen Designers Enzo Cattelani kaufen. Der Erlös aus dem Verkauf der besonderen Kerzenhalter summierte sich mit zusätzlichen Spenden zu dem Betrag, den Sigrid und Björn Norkeweit nun überreichen konnten.

„Am Kinder- und Jugendzirkus Beppolino schätzen wir ganz besonders, dass Kinder und Jugendliche spielerisch durch die aktive Gestaltung des Zirkuslebens in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden, so Björn und Sigrid Norkeweit. Sie würdigten auch den „enormen“ Einsatz des Erzieherteams, das flexibel auch auf unerwartete Situationen reagiert – etwa durch das Einrichten eines Mittagstisches in der ersten Corona-Welle.

Licht.Norkeweit

Hamburger Landstraße 6,

Molfsee

Tel. 0431/643232

lichtgalerie@norkeweit.de

www.lichtgalerie-mn.de