Löwen Sanitätshaus in neuen Händen

Vor 20 Jahren eröffneten Maria und Volker Eckstein das Fachgeschäft in der Kurhausstraße 14. „Es war unser Plan, kürzer zu treten. Deswegen sind wir froh, mit Jörg Kowsky einen passenden Nachfolger gefunden zu haben“, freuen sich Maria und Volker Eckstein über die gute Lösung. Die Löwen Apotheke bleibt weiter in der Hand der Familie Eckstein. „Hier wird in naher Zukunft unsere Tochter übernehmen.“ Die Apothekerin Birte Eckstein ist schon jetzt in der Löwen Apotheke im Einsatz. Jörg Kowsky freut sich auf sein Sanitätshaus Nummer 14. „Das passt extrem gut, denn wir haben schon etwas länger unseren strategischen Blick auf Bad Segeberg gerichtet. Und nachdem ich zufällig mit Familie Eckstein ins Gespräch gekommen bin, haben wir uns in sehr harmonischen Verhandlungen geeinigt“, sagt Jörg Kowsky. Wichtig für die 14 Mitarbeiter in Bad Segeberg: Das gesamte Team wird übernommen. Auch die Orthopädie-Werkstatt im Seminarweg mit den beiden Meistern Philipp Pusch und Volker Jahnke bleibt bestehen. „Das Unternehmen hat funktioniert, hier wird ein toller Job gemacht. Wir wollen weiterhin die Dienstleistungsfunktion erfüllen, unsere Kunden zufriedenstellen und benötigen dafür jeden Mitarbeiter“, sagt Jörg Kowsky. Seine Tochter Carolin hat gerade ihr BLW-Studium erfolgreich abgeschlossen und ist ins Unternehmen eingestiegen. Die 29-Jährige wird sich mit Unterstützung von Maria und Volker Eckstein um einen reibungslosen Übergang kümmern. Jörg Kowsky ist zufrieden mit der attraktiven Innenstadtlage am Beginn der Fußgängerzone. Der neue Inhaber will die Bereiche Rehatechnik, Sanitätswaren und Orthopädie mittelfristig um die Abteilung Pflege erweitern, um unter anderem die Themen Inkontinenz und Wundversorgung abzudecken.

Sanitätshaus Kowsky

Kurhausstraße 14, Bad Segeberg

Tel. 04551/304666

www.kowsky.com