Hier gestaltete er von 2001 bis 2017 zahlreiche eventvolle Momente. Zu erwähnen sei hier an dieser Stelle der sehr beliebte Kieler Volksbank-Ball im Kieler Schloss, welcher in der Organisation und Durchführung federführend durch Carsten Hannöver auf die Beine gestellt wurde. Unzählige weitere Events haben sein Know-how im Bereich Veranstaltungsmanagement in den Jahren stetig wachsen lassen. In mehr als 20 Jahren Berufserfahrung ist sein Netzwerk zu Firmen, welche benötigt werden, um eventvolle Momente zu verwirklichen, stetig gewachsen. Mit seinem Schritt in die Selbstständigkeit, möchte Carsten Hannöver seine Erfahrung, seine Ideen, seine Kontakte nutzen, um spannende Projekte gemeinsam mit seinen Kunden umzusetzen.

Hannöver – eventvolle Momente

