MEDIMAX Schwentinental feiert elfjähriges Bestehen

Wer auf der Suche nach einem elektronischen Geschenk ist oder sich in der Vorweihnachtszeit selbst eine Freude machen möchte, der ist bei MEDIMAX genau richtig. „Wir haben viele Produkte anlässlich unseres Geburtstages im Preis gesenkt, und zwar quer durchs Sortiment – vorbeischauen lohnt sich!“, verspricht Udo Mählitz, Inhaber von MEDIMAX Schwentinental. Hier dreht sich alles um Technik: Von Unterhaltungs- und Haushaltselektronik über IT/Multimedia bis hin zur Telekommunikation. Egal, ob es darum geht, was die neuesten Kaffeevollautomaten können oder welcher Fitness-Tracker am besten das persönliche Training unterstützt – die MEDIMAX Beraterinnen und Berater haben die Antworten. „Uns ist wichtig, dass unsere Kunden sich selbst von einem Produkt überzeugt haben, bevor sie es kaufen. Dazu müssen sie es testen und es dürfen keine Fragen offenbleiben“, so der Fachmann. Udo Mählitz und sein zehnköpfiges Team sind immer auf dem neuesten Stand und bestens vorbereitet – auch in Sachen Warenverfügbarkeit. „Das Thema Lieferengpässe ist derzeit allgegenwärtig, aber bei uns finden Kunden volle Regale vor. Wir haben frühzeitig bestellt und unser Lager gut gefüllt“, sagt der Unternehmer. Er hat im vergangenen Jahr den Markt übernommen und ihn durch einen umfassenden Umbau optimal für die Zukunft aufgestellt. In den vergangenen Monaten konnten er und sein Team die Menschen vor Ort durch umfassende Beratungskompetenz überzeugen und viele Neukunden gewinnen. „Der Service hört bei uns nicht an der Kasse auf: Wir liefern nach Hause, bauen auf und installieren – das gehört für uns einfach zum Gesamtpaket dazu“, erklärt Udo Mählitz und ergänzt: „Wer sich selbst ein Bild von unserem Service und der Produktvielfalt machen möchte und auch noch von tollen Angeboten profitieren will, der

schaut am besten im Rahmen unserer Jubiläumswoche vorbei!“

MEDIMAX Schwentinental

Mergenthaler Straße 24,

Schwentinental

Tel. 04307/821660

www.medimax.de/schwentinental