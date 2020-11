Dr. Holland und PD Dr. Rüfer legen in ihrer Praxis besonderen Wert darauf, modernste Medizin auf Augenhöhe zu praktizieren. Dabei werden ihre Patient*innen immer vollständig über die Diagnostik und die vorliegenden Krankheitsbilder aufgeklärt. Sie blicken auf eine langjährige Erfahrung in der Augenheilkunde zurück. Beide waren Oberärzte an der Universitäts-Augenklinik in Kiel und haben danach bereits lange Zeit an der Augenklinik Bellevue praktiziert. Präoperative Diagnostik, Aufklärungen sowie die operative Nachsorge ihrer Patienten decken Dr. Holland und Dr. Rüfer selbstverständlich persönlich in ihrem Augenzentrum.ONE ab. Moderne Laser zur Behandlung von Grünem Star, von Glaskörpertrübungen oder dem sogenannten Nachstar stehen im Zentrum zur Verfügung. Ebenso kann das trockene Auge schonend durch eine Puls-Lichttherapie behandelt werden. Andere Eingriffe wie zum Beispiel die Operation des Grauen Stars werden von beiden wie bisher als Belegärzte an der Augenklinik Bellevue durchgeführt. „Wir stehen für individuelle Medizin auf höchstem Niveau“, erklärt Dr. Holland, wobei natürlich sowohl Kassenpatient*innen als auch Privatpatient*innen gleichermaßen willkommen sind. „Wir möchten die unabhängige Medizin machen, die uns wichtig ist“, so Dr. Holland weiter. Dr. Rüfer hat sich auf die Erkrankung Grüner Star und Netzhaut spezialisiert, Dr. Holland ist Spezialist für Cataract und refraktive Chirurgie, die ein Leben ohne Brille möglich macht, wofür er seit 2018 in der Focus-Bestenliste geführt wird.

