Mehr Sicherheit mit Rottner-Tresoren

„Wir garantieren Ihnen Qualität und Beratung, auf die Sie sich verlassen können.“ Aktuell ist in dem Fachgeschäft am Exerzierplatz eine Ausstellung von Rottner-Tresoren zu sehen. Rottner Tresor, seit 1971 ein österreichisches Familienunternehmen in der Sicherheitsbranche, hat vom feuerfesten Tresor bis zum Waffenschrank eine Vielzahl an Produkten im Sortiment, die Firmen und Privatleuten sichere Möglichkeiten bieten, persönliche Wertgegenstände oder Dokumente zu verwahren. Auch Schlüsseltresore und Briefkästen sind im Sortiment. „Von der Beratung bis zur Montage erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand“, verspricht Sven Martens. „Eine schnelle Lieferung ist garantiert.“ Neben Tresoren bieten Sven Martens und sein Team der ABC Sicherheitstechnik Nord noch zahlreiche weitere Leistungen an. Dazu gehören Türöffnungen zu allen Tag- und Abendstunden, Montage von Alarmanlagen und Schließsystemen in Fenstern und Türen. Schlüsselkopien werden direkt im Laden gefertigt und können sofort mitgenommen werden. „Kommen Sie gerne vorbei und lassen Sie sich beraten“, laden Sven Martens und sein Team ein. „Wir freuen uns auf Sie.“

ABC Sicherheitstechnik Nord

Exerzierplatz 26, Kiel

Tel. 0431/78024442 oder 0174/9050009

www.abc-sicherheitstechniknord.de