Im Angebot sind die Themen: CGI – virtuelle Fotografie, Produktfotografie für den Onlineshop, Adobe Lightroom und Photoshop sowie Farbmanagement und Druck. Das qualifizierte Team vom Photo + Medienforum Kiel unterrichtet alle Seminare in Präsenzform von Montag bis Donnerstag 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 15 Uhr. Weitere Informationen zu den Bildungsurlauben in Kiel gibt es online unter www.photomedienforum.de

Photo + Medienforum

Kiel e.V.

Feldstraße 9-11, Kiel

Tel. 0431/579700

mail@photomedienforum.de