Mit Frauenpower zum Meisterbrief

„Ich habe zunächst drei Jahre lang eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht“, erzählt Leah Rath. „Aber dann habe ich mich aufgrund meiner Familiengeschichte doch für eine Ausbildung zur Fliesenlegerin entschieden.“ Zwei Jahre lang – von 2017 bis 2019 – ließ sie sich zur Fliesenlegerin ausbilden. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, zu sehen, wie sich der Rohbau verändert, wie sich aus einer Baustelle zum Beispiel ein komplett fertiges Badezimmer entwickelt.“ Doch als Frau könne es auf einer Baustelle mitunter schwierig sein. „Man fragt sich: Werden meine Leistungen akzeptiert?“ Sie selbst habe diese Erfahrung zum Glück nicht gemacht. „Meine Arbeiten wurden anerkannt, das war ein tolles Gefühl. Ich habe viel von meinen Gesellen gelernt.“

Nach bestandener Prüfung entschied Leah Rath sich, die Meisterausbildung anzuhängen. „Ich möchte das Geschäft übernehmen. Und da wir eine Meisterpflicht haben, war das notwendig“, erklärt sie. Im Mai bestand die 23-Jährige ihre Prüfung und übernimmt nun im Geschäft ihres Vaters in der Industriestraße Verwaltungsaufgaben. „Da mein Vater sich bald zur Ruhe setzen möchte, steige ich immer mehr in das Geschäft ein. Ich schaue mir Baustellen an, schreibe Rechnungen oder teile die Jungs ein.“ Die Corona-Pandemie bereite zum Glück keine Probleme. „Wir können die Baustellen normal weiterführen. Nur durch den Rohstoffmangel gibt es neuerdings Schwierigkeiten.“

Rath GmbH & Co KG

Industriestraße 1,

Wakendorf / Preetz

Tel. 04342/309904

info@fliesenlegermeister-rath.de