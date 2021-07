Mit gutem Gefühl zum Zahnarzt

Als Mona Herzberg und Dr. Stanislav Ivanov 2012 ihre Arbeitsstätte an der Prinz-Heinrich-Straße direkt neben dem Famila-Markt eröffneten, legten sie damit den Grundstein für ihr weiteres gemeinsames Schaffen. Den Schritt in die Selbstständigkeit haben beide nie bereut: „Von der gesamten Praxiseinrichtung und den hochmodernen Geräten bis hin zu den Behandlungsstühlen ist alles genau so, wie wir es immer wollten“, sagen beide stolz, und das betrifft inzwischen sogar zwei weitere Praxen in Mettenhof und Preetz, die sie 2014 und 2016 eröffneten. An allen drei Standorten bieten die beiden Experten mit ihrem qualifizierten Team eine zahnmedizinische Vollversorgung auf höchstem Niveau. Wurzelkanalbehandlungen, Implantologie, Prothetik und Keramikinlays, Parodontitisbehandlung sowie 3D-Röntgen, Lachgassedierung und Lasertherapie gehören zum breiten Leistungsspektrum. Als CMD-Spezialistin bietet Mona Herzberg zudem Funktionsanalyse der Kiefergelenke und deren Korrektur an, während sich ihr Praxispartner einen Namen auf dem Gebiet der Implantologie gemacht hat. Sämtlicher Zahnersatz wird im eigenen zahntechnischen Meisterlabor

gefertigt. „Nur so können unsere hohen Ansprüche erfüllt werden“, sind sich beide einig. Bei allen Eingriffen wird großer Wert darauf gelegt, die Patienten vorab verständlich und aufklärend zu beraten, damit sie mit einem guten Gefühl in die Behandlung gehen. Auch das helle und freundliche Ambiente aller drei Praxen sorgt dafür, dass sich die Patienten wohlfühlen. Bei der Terminplanung sorgen ausgedehnte Sprechzeiten für Flexibilität. Das Praxisteam in der Wik ist montags, mittwochs und freitags von 8 bis 20 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr für seine Patienten da und zusätzlich noch sonnabends von 10 bis 14 Uhr.

Zahnarztpraxis

Herzberg & Ivanov

Prinz-Heinrich-Straße 20

(Famila Wik, 1.OG), Kiel

Tel. 0431/88704910

www.zahnarztwik.de