„Mode begleitet unsere Momente“

Mit seinem neuen nachhaltigem Konzept und der individuellen Beratung liegt der Modeprofi voll im Trend. Die neue Saison startet mit der zertifizierten Marke ,,Claire Women“ und den veganen Taschen von „INYATI“ in eine aufregende Zeit. Die Farben werden herbstlich, inspiriert von den Blättern in ihren rotgoldenen Rosttönen. Auch Caramel- und Beige-Töne sowie Zimtbraun finden sich in der Kollektion wieder. Eine weitere Besonderheit ist das Newcomer-Label „La Haine“ aus Italien. Es repräsentiert die Klasse und Eleganz des Casual-Chics und eine beständige Urban-Mode, die tiefe Seele verkörpert. Schwarze weite Mäntel und Outdoorjacken in besonderen Formen und mit groben Reißverschlüssen zählen zum Markenzeichen. „Zu unserem Jubiläum erhalten unsere Kund*innen einen Nachlass auf alle Mäntel, Wollmäntel und Outdoorjacken. Nennen Sie bei Ihrem Einkauf das Codewort ‚Jubiläum’ und sparen Sie 25 Prozent!“ Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 16 Uhr.

OGGI

Holtenauer Straße 105

(neben dem Schauspielhaus)

Tel. 0431/88864425

www.oggi-store.de