Modern, wertschätzend, digital

Sie hat deshalb mit ihrer Beratungsfirma Kapitel 2 ein neues Angebot entwickelt: „Recruiting as a Service“, also die zugekaufte Kompetenz in der Personalauswahl. Kernstück des Prozesses ist die Beratungsleistung von Kapitel 2 basierend auf einem modernen Persönlichkeitstest. Das Ziel: Motivierte Mitarbeiter mit der richtigen Einstellung finden. Heidrich: „Nicht nur auf dem Papier muss es passen – wir erfassen die Charaktereigenschaften, Lebensmotive sowie Kompetenzen und interpretieren die Ergebnisse gemeinsam.“ Das Outsourcing von Personalauswahl und -entwicklung an externe Spezialisten, die mit digitalem Assessment-Center arbeiten, ist also für viele Unternehmen eine attraktive Option. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen können ihre Personalarbeit so flexibel, kostengünstig und mit geringem Risiko gestalten. Kapitel 2 ist für das Programm „Förderung unternehmerischen Know-hows“ bei der BAFA zertifiziert.

Kapitel 2

Anzeige

Marit Heidrich

Hasseer Straße 75, Kiel

Tel. 0431/65945443

www.kapitel-2.de