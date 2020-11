Moderne Zahnmedizin auf hohem Niveau

Zähne gesund erhalten und das so angenehm wie möglich – so lautet das Ziel der Zahnarztpraxen Herzberg & Ivanov. Egal ob Prophylaxe-Untersuchungen, Wurzelbehandlungen oder Zahnimplantate – die Patienten sollen sich zu jeder Zeit in guten Händen fühlen. Daher ist eine ausführliche Aufklärung über die Behandlung für Mona Herzberg und Dr. Stanislav Ivanov selbstverständlich. Für noch mehr Komfort und modernere Technik wurde Anfang des Jahres die Praxis in Mettenhof renoviert und vergrößert.

Als 2014 die Mettenhofer-Zahnarztpraxis am Skandinaviendamm eröffnete, hatten die Zahnärzte bereits Erfahrung mit dem Thema Praxisgründung, denn 2012 hatten sie in Kiel-Wik ihre erste Niederlassung eröffnet und damit den Grundstein für ihr weiteres Schaffen gelegt. 2016 folgte dann die dritte Praxis in Preetz. An allen drei Standorten bieten die beiden Experten mit ihrem qualifizierten Team eine zahnmedizinische Vollversorgung auf höchstem Niveau. Wurzelkanalbehandlungen, Implantologie, Prothetik und Keramikinlays, Parodontitisbehandlung sowie 3D-Röntgen, Lachgassedierung und Lasertherapie gehören zum breiten Leistungsspektrum. Als CMD-Spezialistin bietet Mona Herzberg zudem Funktionsanalyse der Kiefergelenke und deren Korrektur an, während sich ihr Kollege einen Namen auf dem Gebiet der Implantologie gemacht hat.

Bei der Terminplanung haben die Patienten dank ausgedehnter Sprechzeiten größtmögliche Flexibilität – in der Praxis Wik sogar am Sonnabend.

