Hans-Jürgen Wendt, der seit nunmehr 40 Jahren Kürschnermeister ist, hatte 1986 die Idee eines „Workshops für Pelze". Zusammen mit dem Kollegen Cay-Peter Lindenberg und in enger Kooperation mit dem Pelzhaus Cychowski wurde damals der „Pelzmacher" in der Holtenauer Straße gegründet. Später wurde zusammen mit dem und für das Pelzhaus Cychowski eine Lammfell-Kollektion entwickelt und der Betriebsmittelpunkt an den Exerzierplatz verlegt. „Viele Geschäfte aus ganz Deutschland zeigten Interesse an der neuen Kollektion, und so war es nur noch ein kleiner Schritt bis zur ersten Teilnahme an der Internationalen Pelzmesse in Frankfurt“, erinnert sich Hans-Jürgen Wendt. Mit dem Label „Wendt-Pelze“ folgten dann auch Ausstellungen in Mailand und Hongkong. „Schwerpunktmäßig sind unsere Kunden Fachgeschäfte aus Deutschland und dem europäischen Ausland. Aber auch in Amerika, Kanada, Island, Japan und Korea sind unsere Modelle in guten Fachgeschäften vertreten“, verrät Cay-Peter Lindenberg.

Seitdem das Unternehmen 2011 in den „Business-Park" in Wittland zog, profitieren auch Privatkunden von den Vorteilen des Großhandels. Rechtzeitig zum 33-jährigen Bestehen wurden die Ausstellungsräume nun renoviert, wo eine große Auswahl fertiger Modelle für Damen und Herren zur Anprobe bereitsteht.

Die Kürschner Cay-Peter Lindenberg und Hans-Jürgen Wendt sind erfahrene Ansprechpartner für alle Fragen rund um Pelz, Lammfell oder Leder. Aktuell stehen sie auch beratend zur Seite, wenn es um die Weiterverwertung von alten, schweren Pelzen geht, die ungetragen im Kleiderschrank hängen. Kostenlos und unverbindlich wird über die kreativen Möglichkeiten der Neugestaltung bis zur Inzahlungnahme gesprochen.

Wendt-Pelze

Wittland 2-4

(LBU REAL Business-Park), Kiel

Tel. 0431/79963918

www.wendt-pelze.de