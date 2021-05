Möbel nach Kundenwunsch

Mit handwerklichem Können und Kreativität fertigt das Team zum Beispiel Möbel aus Massivholz oder lackierte Holzplatten – auch kunststoffbeschichtet für sämtliche Wohnbereiche und in verschiedenen Preisklassen.

„Wir arbeiten mit der CNC-Technik“, erklären die Tischlermeister und Inhaber Volker Bluhm und Christian Maas. Dabei werden die Schrankteile in einem vollautomatischen Holzbearbeitungszentrum gebohrt und gefräst, nachdem die Möbel am Computer gezeichnet wurden. „Trotzdem wird noch vieles von Hand gemacht, zum Beispiel das Lackieren und Verleimen der Möbelteile.“ Einen Eindruck der vielfältigen Möglichkeiten erhalten die Kunden und Kundinnen in den Ausstellungsräumen direkt am Wilhelmplatz. Daneben gehören zum Portfolio der Raumkreativ Tischlerei MB unter anderem auch die Montage von Fenstern und Türen, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich. „Wir sind überwiegend regional tätig“, erzählen Volker Bluhm und Christian Maas. Rund um Kiel und Umgebung, aber auch bis nach Fehmarn und Sylt bieten die Tischlermeister ihre maßgeschneiderten Lösungen an. Seit 18 Jahren bilden die Inhaber zudem Tischler aus. Zurzeit arbeiten drei Tischlergesellen und eine Auszubildende in der Tischlerei.

Raumkreativ Tischlerei MB

Büro & Ausstellungsräume

(Raumkreativ)

Eckernförder Straße 44, Kiel

Werkstatt & Materialanlieferung

(Tischlerei MB)

Hasseldieksdammer Weg 7, Kiel

Telefon. 0431/2107880

www.raumkreativ.com