Morgen feiert die Ukraine Geburtstag

Dabei sprachen sich 90,3 Prozent des Wahlvolkes für die Unabhängigkeit aus, darunter 54,6 Prozent auf der Krim sowie 83,9 Prozent in den Gebieten Donezk und Luhansk. Das zweitgrößte Land Europas ist aber älter als 30 Jahre und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Dazu gehören unter anderem die 1917/18 entstandene Ukrainische Volksrepublik und der Hetmanat der Kosaken im 17. und 18. Jahrhundert. Auch kann sich die Ukraine auf das Erbe der mittelalterlichen Kiewer Rus berufen. Die seit 1996 bestehende Deutsch-Ukrainische Gesellschaft e.V. Kiel (DUG) gratuliert der Ukraine zum Jubiläum, wünscht ihren Bürgerinnen und Bürgern eine Zukunft in Freiheit und Frieden und hofft, auch weiterhin ihren Beitrag dazu leisten zu können. Die DUG ist ein gemeinnütziger Verein, in dem sich Menschen aus beiden Nationen seit 25 Jahren für die deutsch-ukrainische Verständigung einsetzen, die ukrainische Zivilgesellschaft unterstützen und auch humanitäre Hilfe leisten. Seit 2016 liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf den Jugendbegegnungen, die in Zusammenarbeit mit dem schleswig-holsteinischen Landtag und anderen Partnern durchgeführt werden.

Das vorrangige Ziel besteht darin, den ukrainischen Jugendlichen im Kontakt zur deutschen Gesellschaft die Vorteile und die Funktionsweise eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates aufzuzeigen. Auch die Verbreitung des Wissens über die Ukraine und deren Kultur gehören fest zum Programm der DUG. Wer mehr über die DUG erfahren oder ihre Arbeit als Mitglied, Spender oder Spenderin unterstützen möchte, ist jederzeit willkommen.

