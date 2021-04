Nachhaltig genießen

Als Fördermitglied von Feinheimisch setzt die Kaffeeküste außerdem auf Regionalität. So sind bereits ein Kaffeelikör, Kaffeeschokolade sowie erst kürzlich der Laboe Gin in Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben entstanden. Als aktiven Beitrag zur Müllvermeidung versteht Kay Laukat die Zero-Waste-Kaffeeboxen der Kaffeeküste. Speziell für Büros, Hotels und Cafés wird der Kaffee in Zwei- bis Vier-Kilogramm-Boxen (ganze Bohne oder gemahlen) geliefert, die bei der nächsten Lieferung wieder abgeholt, gereinigt und weiterbenutzt werden. Allein in 2020 konnte die Kaffeeküste über 3000 Kilogramm Kaffee in den Zero-Waste-Boxen ausliefern. 3000 Beutel Müll wurden dabei eingespart. „Unser eigener Fahrdienst beliefert wöchentlich die Supermärkte in Kiel und Umgebung, daher haben wir kaum Extrafahrten für unsere Zero-Waste-Kunden“, sagt der Inhaber.

Nachhaltigkeit fängt für die Kaffeeküste schon beim Rösten an. Im November 2020 wurde in Laboe ein neuer italienischer Trommelröster in Betrieb genommen, der die hohe Wärmeenergie versucht, bestmöglich zu verwerten. Circa 30 Prozent der Wärme werden durch ein spezielles Wärmerückgewinnungssystem wieder für die nächste Röstung genutzt. Mit immer neuen Ideen wächst und verändert sich das Unternehmen stetig. Dabei verliert es nie aus den Augen, wofür es steht – hohe Qualität, Nachhaltigkeit und feinsten Geschmack. Die Liebe zum Produkt spiegelt sich in jeder einzelnen Tasse Kaffee wider.

