In den Räumen von ehemals Kirsch Optik & Hörakustik in der Holtenauer Straße 68 eröffnete am 27. Juni das neue Augenoptik-Fachgeschäft „HALLMANN – SEHEN-HÖREN-LEBEN“. Das Hallmann-Team, zu dem die früheren Kirsch-Mitarbeiter gehören, fasziniert seine Kunden mit einer riesigen Auswahl an handverlesenen Brillen führender Designer-Labels wie Ray Ban, Tom Ford, Polo Ralph Lauren, Etnia Barcelona und viele mehr.