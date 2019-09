Helle Räume und ein schickes Wohlfühl-Ambiente – das ist die Praxis des renommierten Facharztes Dr. Bertram Wittrin in der Holtenauer Straße 73. Die Phlebologie-Praxis gibt es schon seit über drei Jahrzehnten. „Mein Vater hat sie 1988 gegründet“, so Dr. Bertram Wittrin. Aber etwas ist neu: Die Praxis wurde im Zuge der umfassenden Sanierungsmaßnahmen in dem historischen Gebäude auf Kiels beliebtester Flaniermeile komplett umstrukturiert und mit modernster Ausstattung neu ausgebaut.