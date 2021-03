Neue Kurzzeitpflegestation mit Weitblick

Die neue Kurzzeitpflegestation umfasst 18 Einzelzimmer. „Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben wir ein strenges und erprobtes Hygienekonzept entwickelt. Die neue Station ist daher auch von den anderen Bewohnern getrennt“, so Einrichtungsleiterin Yvonne Stock. Kurzzeitpflege ist ein attraktives Angebot für Menschen, die nur vorübergehend medizinische Pflege brauchen. „Wenn zum Beispiel ein Angehöriger von einem pflegebedürftigen Menschen in Urlaub fahren will, so kann er oder sie einen Kurzzeitpflegeplatz bei uns buchen. Das geht bis zu 28 Tage“, erklärt die Einrichtungsleiterin. Viele Menschen konnten im vergangenen Jahr nicht verreisen, mit der neuen Kurzzeitpflegestation möchte Domicil den Angehörigen eine Entlastung bieten. Aber auch Senioren und Seniorinnen, die nach einem Krankenhausaufenthalt auf Pflege angewiesen sind, können übergangsweise zur Stabilisierung die Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen. Einzige Voraussetzung ist, dass die Pflegebedürftigen einen Pflegegrad haben.

Die Krankenkassen bezuschussen die Kurzzeitpflege. Sollte sich während des Aufenthalts herausstellen, dass die Pflegebedürftigen langfristig Unterstützung im Alltag brauchen, so stehe auch der Weg zur stationären Aufnahme im Domicil Seniorenpflegeheim offen, so Einrichtungsleiterin Stock.

Wer einen Platz in der Kurzzeitpflege buchen möchte, kann dies über:

Domicil Seniorenpflegeheim

Kirchhofallee 55, Kiel

Tel. 0431/237590

E-Mail: info@domicil-kirchhofallee.de