Neuer Name, neues Logo

„Außer dem Namen der Unternehmensgruppe und dem neuen Logo wird sich für unsere Bewohner und Bewohnerinnen und deren Angehörige, für unsere Mitarbeitenden sowie für unsere Geschäftspartner nichts verändern“, verspricht Geschäftsführer Torsten Gehle. „Die Convivo Nova steht weiterhin für eine sehr gute Pflegequalität in modernen und liebevoll ausgestatteten Einrichtungen.“

Torsten Gehle liegt weiterhin sowohl die fürsorgliche und fachliche Pflege und Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen als auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, und nicht zuletzt auch die Verlässlichkeit gegenüber den Geschäftspartnern besonders am Herzen.

In den Einrichtungen Seniorenresidenz „Marienhof“ in Ascheberg, Seniorenresidenz „Landhaus Tensfeld“ in Tensfeld, Seniorenresidenz „Landhaus Reddersberg“ in Dersau und der im September 2020 neu eröffneten Einrichtung in Kirchbarkau „Seniorenresidenz Kirchbarkau“ gibt es eine schlanke Unternehmenskultur. Der persönliche Kontakt zu Bewohnern und Bewohnerinnen und auch zu den Mitarbeitenden spielt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Gruppe. Anfang April wurde der erste Spatenstich für das neueste Mitglied der Convivo-Nova-Gruppe, das Seniorenzentrum Cismar, gesetzt.

Auch als Arbeitgeber zeichnet sich die Convivo-Nova-Gruppe durch viele Vorteile im Bereich der Arbeitszeitgestaltung sowie der übertariflichen Vergütung plus Zuschläge und Zulagen aus. Infos dazu gibt es über die Homepage unter dem Menüpunkt Jobs und direkt in einem der Standorte.

Convivo Nova GmbH

Bauerland 2, Kirchbarkau

Tel. 04302/7059-510

www.seniorenzentrum-kirchbarkau.de