Neuer Online-Shop

„Wir starten auf jeden Fall noch in der ersten Jahreshälfte“, sagt Inhaber Sven Fiedler. Bisher ist ein Teil des Fiedler-Sortiments in einem edeka-eigenen Online-Shop zu finden. Etwa 15.000 Artikel können dort gekauft werden – in dem neuen, eigenen Shop werden es alle Produkte sein, die auch im Laden in Suchsdorf erhältlich sind. „Der Markt wird im Online-Shop eins zu eins gespiegelt“, erklärt der Inhaber. Kunden und Kundinnen können dann 30.000 bis 35.000 Produkte online bestellen, abholen oder sich liefern lassen. „Im neuen Shop wird es alle Käse-, Fleisch- und Wurstsorten von der Theke geben“, sagt Sven Fiedler. „Der Bäcker und das Bistro werden ebenfalls integriert.“ Auch Matjes Lange, der zwei Mal pro Woche Fisch vor dem Markt verkauft, wird Teil des Online-Shops. „Dadurch geben wir unserer Kundschaft die Möglichkeit, täglich Fisch zu bestellen.“ Geliefert wird künftig mit zwei Lieferfahrzeugen ins gesamte Kieler Stadtgebiet – Lieferkosten soll es nicht mehr geben. Auch abseits vom Online-Shop tut sich im Markt einiges: So wurde die Blumen-Abteilung deutlich vergrößert, und auch das Bistro wird im Sommer umgebaut. Auch Freunde von Sushi sowie Bowls und Salaten werden ab sofort bei Edeka Sven Fiedler fündig: Im Eingangsbereich haben ein Sushi-Stand und „BabaCous“ eröffnet – beide werden selbstverständlich auch in den neuen Online-Shop integriert.

Edeka Sven Fiedler

Dr.-Hell-Straße 1, Kiel

Tel. 0431/313832

shop.fiedler.nord@edeka.de