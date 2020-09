Neuer Spezialist für Baurecht bei Dres. Donoth Fuhrmann Tüxen

Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im privaten Baurecht einschließlich des Architekten- und Ingenieurrechts. Außerdem berät er zu Fragestellungen des vergaberechtlichen Dezernats und betreut Mandate im Bereich des öffentlichen Baurechts. Aufgrund seiner nachgewiesenen besonderen praktischen Erfahrung und der erfolgreichen Absolvierung entsprechender Lehrgangsveranstaltungen zum Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse wurde ihm von der Schleswig-Holsteinischen Rechtsanwaltskammer nun der Fachanwaltstitel verliehen.

Die Kanzlei Dres. Donoth Fuhrmann Tüxen hat sich im privaten Baurecht, Architekten- und Ingenieurrecht sowie im öffentlichen Baurecht landesweit einen Namen gemacht. Die Fachanwälte haben sich vor allem auf die außergerichtliche und gerichtliche Begleitung professioneller Auftraggeber spezialisiert. Sie vertreten private und gewerbliche Bauherren, öffentliche Auftraggeber, Käufer und Bauträger, Bauunternehmen, Investoren, Architekten, Ingenieure und Projektsteuerer und sind sowohl in der Vorbereitungsphase als auch über die gesamte Zeit hinweg beratend für ihre Mandanten tätig. Dafür sind Spezialisierungen und die Pflege des Fachwissens zwingend erforderlich. Daher zählen entsprechende Fortbildungen und Wissensvermittlungen zu den Grundsätzen der Kanzlei. So haben die Fachanwälte passende Lösungen auch für komplizierte Sachverhalte parat und ermöglichen eine kompetente Beratung in jahrelangen, vertrauensvollen Mandatsbeziehungen.

