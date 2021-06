Neueröffnung trotz Corona

Sorge bereitet Iris Vanselow das nicht. „Es wird auch wieder eine Zeit nach Corona geben. Wir glauben ganz fest daran“, ist sich die Unternehmerin sicher. Sie selbst wird das Büro in Kiel leiten, ihr Mann Uwe bleibt in Flensburg. In Lübeck übernimmt Sohn Jan Henrik die Leitung, der als studierter Jurist neu in das Unternehmen einsteigt. Familie Vanselow bezieht in den Citti-Parks Kiel und Lübeck die Räumlichkeiten der insolventen Reisebürokette Fahrenkrog, die nicht zuletzt wegen der Corona-Krise und den Reisebeschränkungen in finanzielle Schieflage geraten war. Ein Blickfang in den neuen Büros ist die außergewöhnliche Einrichtung: Die Schreibtische sind im Look von Flugzeugtragflächen gehalten. „Wir wollten mal etwas Außergewöhnliches machen“, sagt Iris Vanselow. Nachdem das Citti-Park-Centermanagement angefragt hat, haben Iris und Uwe Vanselow lange überlegt, ob sie die Expansion wagen sollten. Die aktuelle Buchungslage gibt ihnen recht: „Es entwickelt sich schon ganz gut. Viele Länder öffnen. Wir haben große Hoffnung, dass es im Sommer und Herbst wieder in Richtung Normalität geht“, sagt Uwe Vanselow. „Wir freuen uns darauf.“

Reisebüro Vanselow

Mühlendamm 1, Kiel

Tel. 0431/65959840

www.rbv-ki.de