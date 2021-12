Neues Testcenter an der Gablenzstraße

„Durch die neuen Verordnungen seit Anfang Dezember sind viele Stammkunden aus den umliegenden Büros im Homeoffice“, so Dalgic. Daher hat er sich kurzerhand entschieden, die Räumlichkeiten der Bäckerei zu einem Testcenter umzubauen. „Die alten Möbel haben wir eingelagert. Ab jetzt wird hier getestet.“ Mittels QR-Code können sich Testwillige registrieren und ohne Termin vor Ort getestet werden. Es ist aber auch möglich, vorab online unter www.schnelltest.care einen festen Testtermin zu buchen. „Das bietet sich gerade für Gruppen an, zum Beispiel vor der Firmenfeier“, sagt der neue Testcenterleiter. Das Testergebnis gibt es entweder bequem per E-Mail oder auf Wunsch als Ausdruck. „Die 15 Minuten Wartezeit kann jeder auch mit einem Coffee-togo aus dem Küstenkiosk überbrücken.“ Geöffnet ist das Testcenter montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr, sonnabends von 9 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr. Aber gerade mit Blick auf die 2Gplus-Verordnungen für Bars, Diskotheken und Sportveranstaltungen will Dalgic die Öffnungszeiten in Zukunft flexibel anpassen.

Test-Center

Gablenzstraße 3, Kiel

www.schnelltest.care