Unter dem Motto „Design wird bezahlbar“ erleben die Kunden in verschiedenen Wohnwelten Möbel in modernem Design, deren Ausstrahlung mit passenden Wohnaccessoires von COCO MAISON unterstrichen wird. Die Marke SIGNATURA steht für qualitativ hochwertige Naturholzmöbel aus dem Bayerischen Wald. Ein großes Thema sind seit einigen Jahren auch Boxspringbetten. In diesem Bereich bietet Möbel Hennings jetzt eine Kollektion der Marke NATURA ALPIN „spiritofthemountains“ an. „In diesen Betten zu schlafen, ist wie Urlaub zuhause“, schwärmt der studierte Möbelfachwirt. Die Café & Weinbar „Chez Max“ erlaubt eine genüssliche Pause mit kleiner Erfrischung. Am 26. und 27. Oktober wird große Eröffnung gefeiert.

Möbel Hennings

Neue Dorfstraße 81

Büdelsdorf

Tel. 04331/34380

www.moebel-hennings.de