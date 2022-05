Oblomow im neuen Look

Die Karte ist mediterran geprägt und bietet neben herzhaften Burgern auch Currys und Bowls. Da ist für die ganze Familie etwas dabei. Für Berufstätige und Studierende bietet sich zusätzlich der Mittagstisch montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr an. Schon ab 8,90 Euro gibt es hier eine frische Mahlzeit mit ausgesuchten Zutaten. Die Auswahl der Tagesgerichte reicht dabei von vegetarischer Pasta über deftige Burger mit Pommes bis zu edlem Zanderfilet mit Parmesankruste. Die kulinarischen Köstlichkeiten können auch telefonisch vorbestellt und abgeholt werden. Wer vor Ort genießen will, kann sich einen Platz in dem hellen und stimmig eingerichteten Innenraum mit Wohlfühlambiente oder auf der neu gestalteten Terrasse suchen. Besonders in den späten Nachmittags- und Abendstunden lädt der sonnige Platz in der Hansastraße zum Verweilen ein. Am besten geht das mit einem Getränk von der großen Cocktailkarte.

Oblomow

Hansastraße 82, Kiel

Tel. 0431/79960853

www.oblomow-kiel.de