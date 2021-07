Optik Nissen und das Brillenstudio gehören jetzt zusammen

Vor allem, weil die Kundinnen und Kunden des Brillenstudios auch weiter auf das bekannte Team des Fachgeschäfts zählen können, auch Ute Kühl bleibt ihrer Stammkundschaft erhalten, auch wenn sie in Zukunft etwas mehr Zeit für sich hat: „Ich arbeite noch halbtags für Herrn Nißen weiter“, sagt sie. 1995 hatte sich Ute Kühl in der Nortorfer Poststraße selbstständig gemacht, 2015 zog sie mit ihrem Fachgeschäft in den Teldec-Park um. Der Umgang zwischen „Brillenstudio“ und „Optik Nissen“ war schon immer kollegial, und das bleibt auch so, wie Sönke Nißen erklärt: „Wir lassen auch die Fassungskollektionen getrennt.“ Während Kunden Fachdienstleistungen wie die Ermittlung der Sehstärke, den Führerscheinsehtest, das Anpassen von Kontaktlinsen und eine individuelle Beratung in beiden Standorten erhalten, wird es zum Beispiel das Brillen-Wechselsystem „Change Me!“ weiterhin nur im Brillenstudio und Marken wie Ray-Ban, Nike oder CK nur bei Optik Nissen geben.

Öffnungszeiten Das Brillenstudio: Mo, Di, Do, Fr 9-18 Uhr, Mi 9-13 Uhr, Sa 9-12 Uhr, Öffnungszeiten Optik Nissen: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr.

Das Brillenstudio

Niedernstraße 5, Nortorf

Tel. 04392/3715

www.brillen-studio-nortorf.de

Optik Nissen

Großen Mühlenstraße 7, Nortorf

Tel. 04392/2383

www.optik-nissen.de