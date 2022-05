Paradies für Liebhaber besonderer Dinge

Bei Peters Hof – Skurriles – Trödel – Möbel gibt es auf hellen, gepflegten zwei Etagen von Kleinmöbeln, Bildern und Gemälden, Porzellan und Lampen bis Haushaltsartikel, Spielzeuge, Deko-Gegenstände sowie Zeitschriften und Bücher nichts, was es nicht gibt. „Hier wird jeder fündig. Der gesamte Peters Hof ist so aufgebaut, dass die Besucher und Besucherinnen zum Stöbern und Finden animiert werden. Vor der Eingangstür stehen sogar Parkplätze bereit, sodass niemand seine Errungenschaften, egal wie groß diese sind, weit tragen muss. Vorbeischauen lohnt sich – nicht nur für Sammler, sondern für alle, die sich gerne mit schönen Dingen umgeben“, lädt Uwe Peter in sein einmaliges Refugium. „Unsere zusammengestellten Gegenstände sollen ein neues Zuhause erhalten. Sie sind alle in einem tollen Zustand. Also kommen Sie vorbei", so Uwe Peters Schwester, Heidi Heck-Peter.

Peters Hof

Harmstraße 2a, Kiel

nahe des Bahnhofs

Tel. 0431/24856550