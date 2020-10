Pelze im Wandel der Zeit

Seit neun Jahren ist das Kieler Unternehmen im LBU Real Businesspark in Kiel-Wittland ansässig und steht hier nicht nur für professionelle Bewertungen alter Pelze zur Verfügung, sondern präsentiert in hellen, großzügigen Ausstellungsräumen auch selbstkreierte Trends aus Pelz, Lammfell und Leder für Damen und Herren. Als internationaler Großhandel hat sich das Kieler Unternehmen mit dem Label „ Wendt Germany“ schon lange weltweit einen Namen gemacht. „Es gibt uns seit über 30 Jahren – mit dem Geschäft hier in Wittland wollten wir damals auch Privatkunden aus Kiel und Umgebung die Möglichkeit bieten, unsere Modelle anzuprobieren“, erklärt Hans-Jürgen Wendt, der nach über 40 Jahren als Kürschnermeister immer noch voller kreativer Ideen ist. „Aus alten Pelzen lässt sich oft noch etwas schönes Neues fertigen, oder wir verwenden sie als Innenfutter für eine Jacke oder einen Mantel“, verrät der Fachmann. Auch eine Inzahlungnahme ist möglich.

Wer also Fragen zu seinem alten Pelz hat, kann von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr das Fachwissen der beiden Kürschner in Anspruch nehmen. Terminabsprache und andere Beratungszeiten können telefonisch vereinbart werden. Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.

Wendt Pelze

Wittland 2-4, Kiel

(LBU Real Businesspark)

Tel. 0431/79963918

www.wendt-pelze.de