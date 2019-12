„Das Erlernte lässt sich in der arbeitsteiligen Gesellschaft an unterschiedlicher Position anwenden, sei es in der Position als Mitarbeiter, als Sachbearbeiter oder als Führungskraft“, erklärt Institutsleiterin Fariba Heil. „Nach der Ausbildung lassen sich das Wissen und die Erfahrungen in verschiedenen Arbeitsbereichen wie Gesundheitswesen, Pädagogik, Psychologie und Beratung, aber auch diversen Branchen wie Bildung, Finanzen, Industrie, Unternehmensberatung, Soziales oder Dienstleistungen sowie Fort- und Weiterbildung anwenden.“

Die Ausbildung kann in Vollzeit in bis zu sechs Monaten oder berufsbegleitend in Teilzeit in bis zu zwölf Monaten erfolgen. Das Institut akzeptiert Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine (AVGS) der Arbeitsagenturen, Jobcenter sowie Prämiengutscheine des Bildungsministeriums. Weitere Informationen unter www.mentaltraining-kiel.com/Ausbildung. „Für die stete Entwicklung und den Ausbau unserer Ausbildungsangebote suchen wir noch erfahrene Dozenten. Interessierte Bewerber können sich gerne über institut@mentaltraining-kiel.com an uns wenden“, so Fariba Heil.

Institut für Businesscoaching und Mentaltraining

Kleiner Kuhberg 8-10, Kiel

Tel. 0176/20317009

www.mentaltraining-kiel.com