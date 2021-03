Pflege mit Herz

Elisabeth 24 Pflegevermittlung

Auch im Alter noch möglichst lange im eigenen Zuhause bleiben, das ist der Wunsch vieler Senioren und Seniorinnen. Sollte aber ein Pflegebedarf entstehen, ist eine gute Betreuung gefragt. Die Elisabeth 24 Pflegevermittlung hilft, die passende Betreuungsperson für die 24-Stunden-Pflege im eigenen Haus zu finden.

ELISABETH24 Standort Kiel, Rendsburg-Eckernförde

An der Lieth 3a, 24613 Aukrug

Tel. 04873/8714793

www.elisabeth24.de/kiel

24h Intensivpflege

Mehr Lebensqualität im Alter? Das Intensivpflegeteam Mechri/Amirov bieten einen 24-Stunden-Pflegedienst. Neben der klassischen Grundpflege und hauswirtschaftlicher Versorgung, sind die Pflegefachkräfte auch zertifiziert in der Pflege und Versorgung von Beatmungspatienten.

24h-Intensivpflege Mechri-Amirow UG

Gildenplatz 3, 24321 Lütjenburg

Tel. 04381/4160674

24h-intensiv-beatmungspflege.de

Kaiser Wilhelm I. Stift

Für ältere Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf bietet das Seniorenzentrum am Kaiser Wilhelm I. Stift ein breit gefächertes Angebot. Vom seniorengerechten Wohnen über Betreuung bis zur Pflege im Alter ist für jeden Bedarf etwas dabei. Besonderen Wert wird auch auf gemeinsame Aktivitäten im Grünen gelegt.

Kaiser Wilhelm I. Stift

Stiftung Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde

Stiftstraße 4-10, Kiel

Tel. 0431/2203920

www.kaiserwilhelmstift-kiel.de

Stiftung Kieler Stadtkloster

Die Stiftung Kieler Stadtkloster betreibt neun innovative Seniorenzentren in Kiel und Umgebung. Das Besondere ist eine Mischung aus verschiedenen Wohnformen – Wohngemeinschaften, Pflegestation, Betreute Wohnungen, Tagespflege, Menüservice, Restaurants, Gemeinschaftsbereiche – für jeden Bedarf gibt es das Passende.

Stiftung Kieler Stadtkloster

Harmsstraße 104-122, Kiel

Tel. 0431/580880

www.stadtkloster.de

HDU

Der HDU ambulante Pflegedienst e.V. bietet betreutes Wohnen sowie ambulante Pflege in ganz Kiel für Senioren und Seniorinnen an. Selbstbestimmt leben, sollte auch im Alter möglich sein, daher geben die Pflegekräfte von HDU Hilfestellung, wenn es im Alltag schwerer wird.

HDU

Beselerallee 40, Kiel

Tel. 0431/8868414

www.hdu-kiel.de

Alten- und Pflegecentrum Flintbek

Eine gute Lebensqualität im Alter, das wünschen sich viele Senioren und Seniorinnen. In dem Alten- und Pflegecentrum Flintbek stehen 75 Heimplätze für ältere Menschen mit Pflegegrad 1 bis 5 zur Verfügung. Neben Grund- und Intensivpflege gibt es auch Angebote für soziale Betreuung.

Alten- und Pflegecentrum Flintbek

Hörn 12, Flintbek

Tel 04347/900710

www.pcflintbek.de

Home Instead

Ambulante Pflege oder Seniorenheim? Diese Frage stellt sich, wenn ein Familienangehöriger pflegebedürftig wird. Der Betreuungsdienst Home Instead arbeitet mit einem neuartigen, zeitintensiven Betreuungskonzept. Senioren und Seniorinnen können so mit Unterstützung weiterhin in ihrem eigenen Zuhause bleiben.

Familien- und Seniorenbetreuung Kiel GmbH

Holtenauer Straße 94, 24105 Kiel

Tel. 0431/12 87 60 38

E-Mail: kiel@homeinstead.de

ASB Kiel

Pflegebedürftige Menschen aus Kiel und Umgebung können sich auf den Ambulanten Pflegedienst des Arbeiter-Samariter-Bundes Schleswig-Holstein verlassen. Der ASB versorgt Senioren und Seniorinnen in ihrem eigenen Zuhause mit medizinischem Bedarf, aber auch mit Zusatzleistungen rund um den Haushalt.

Arbeiter-Samariter-Bund

Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Regionalverband Kiel

Hamburger Chaussee 90, Kiel

Tel. 0431/661650

www.asb-kiel.de

Diakonie Altholstein

Bei der Tagespflege erhalten Senioren und Seniorinnen mit Pflegebedarf ein paar Tage in der Woche eine qualifizierte Betreuung sowie Gemeinschaft und Unterhaltung. In Kiel bietet die Diakonie Altholstein dieses Betreuungsangebot im Altenzentrum St. Nicolai und im Gustav-Schatz-Hof an.

Diakonisches Werk Altholstein GmbH

Am Alten Kirchhof 16, Neumünster

Tel. 04321/25051200

www.diakonie-altholstein.de

Krankenpflegeteam Kiel

Vertrauen, Einsatz und Nähe – das macht eine gute Pflege aus. Dabei braucht jeder Pflegebedürftige auf ihn oder sie zugeschnittene Betreuung, medizinische Pflege oder Hilfe im Haushalt. Das Krankenpflegeteam Kiel setzt daher auf individuelle Beratung und legt großen Wert auf einen respektvollen Umgang miteinander.

Krankenpflegeteam Kiel GmbH

Ringstraße 19, 24114 Kiel

Tel. 0431/2604060

www.kpt-kiel.de

Kieler Pflegeengel

Pflege und Betreuung, häusliche Krankenpflege sowie ambulante Palliativversorgung bieten die Kieler Pflegeengel an. Damit Menschen mit Pflegebedarf ihr geliebtes Zuhause nicht verlassen müssen, bietet das Pflegeteam Unterstützung von Beginn der Pflegebedürftigkeit bis zur letzten Lebensphase.

Kieler Pflegeengel GmbH

Ambulante Pflege & Palliativversorgung Melsdorf

Dorfplatz 2, 24109 Melsdorf

www.kieler-pflegeengel.de