Ein ehemaliger Pausenraum wurde dafür ebenso saniert und in Form gebracht wie die dazugehörigen Umkleiden und Duschen. Von 6 bis 20 Uhr können sich die Mitarbeiter nun an diversen Cardio-Geräten wie Crosstrainer, Fahrradergometer und Laufband auspowern, an hochwertigen Technogym-Geräten oder an der Langhantel Gewichte stemmen oder auch auf der Yogamatte oder dem Gymnastikball Kraft und Beweglichkeit trainieren. „Wir sind sehr stolz, als erstes Autohaus in der Region unseren Mitarbeitern diese Möglichkeit bieten zu können", betont Geschäftsführer Jan-Philipp Petersen, der das Ganze initiiert hatte. „Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, auf diese Weise einen wichtigen Beitrag zur Fitness und Motivation unserer Mitarbeiter zu leisten, und freuen uns sehr, dass das neue Angebot so gut angenommen wird." Schon im Vorfeld zeigten sich viele begeistert, und direkt am ersten Tag trafen sich morgens die ersten Frühsportler, um die neuen Geräte einzuweihen.

Mit dem neuen Sportangebot investiert die Schmidt & Hoffmann GmbH gezielt in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Und mehr noch: „Es ist uns natürlich auch ein Anliegen, für unsere Mitarbeiter ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, und mit diesem Benefit auch bei künftigen Fachkräften punkten zu können", so Jan-Philipp Petersen.

Volkswagen Zentrum Kiel

Schmidt & Hoffmann GmbH

Königsweg 76-78, Kiel

Tel. 0431/6644-0

www.schmidt-hoffmann.de