Probleme lösen mit Hypnose

„Neben Raucherentwöhnung, Gewichts- und Stressreduktion, weniger Prüfungsangst und mehr Selbstbewusstsein hat Hypnose noch zahlreiche andere Anwendungsgebiete.Dem Wunsch nach Veränderung ist nahezu keine Grenze gesetzt, solange man die Veränderung wirklich zulassen möchte“, verspricht der Experte. Mithilfe von Hypnose könnten unbewusste Programme und Gewohnheiten verändert, Emotionen neu verknüpft oder sabotierende Glaubenssätze aufgelöst werden. „Hypnose ist sehr effektiv, denn mit ihr können wir den kritischen Verstand umgehen und direkt auf unser Unterbewusstsein zugreifen“, sagt der zertifizierte Hypnotiseur. Die „Königsdisziplin“ der Hypnose sei dabei die ursachenorientierte Hypnose. „Diese Form der Hypnose packt das Problem an der Wurzel und ist somit in der Regel effektiver und nachhaltiger. Der Kern der Arbeit liegt im Auflösen der Ursache des Problems, damit dieses dauerhaft verschwindet.“ Wer in seinem Leben etwas zum Positiven verändern möchte, den lädt Patrick Wehnert in seine Kronshagener Hypnosepraxis ein und verspricht: „Wir gehen das Problem gemeinsam mit der Kraft der Hypnose an.“

