Traditionelles Töpferhandwerk und Neuheiten aus verschiedensten Keramikwerkstätten – wer Handgefertigtes liebt, ist am 5. und 6. Oktober unter den Arkaden in der Holtenauer an der richtigen Adresse. Bereits zum 29. Mal lädt der Kieler Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt zum Bummeln und Stöbern ein.