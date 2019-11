Seit 2016 ist die kleine Fahrradmanufaktur Herkelmann-Bikes Am Rosengarten in Eutin ansässig.

Wer ein individuelles Fahrrad oder E-Bike sucht, der ist bei Maik (li.) und Bernd Herkelmann in den richtigen Händen. Sie passen das Rad an die individuellen Kundenwünsche an Quelle: Herkelmann-Bikes